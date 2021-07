Fabian Ruiz piace alle grandi di Spagna…

Al di là della curiosità tecnica di vedere gli ultimi reduci alle prese con il nuovo sistema di gioco, la parentesi di Castel di Sangro sarà fondamentale anche per un altro aspetto: il mercato. A cominciare da Insigne: saranno proprio i giorni abruzzesi, a offrire la possibilità dell’ormai famigerato incontro con De Laurentiis per affrontare la questione del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022). E ancora: Fabian, come del resto Koulibaly, continua a essere in vetrina e dunque in attesa di sviluppi che per il momento non sono segnalati. In sintesi: piace alle Grandi di Spagna, certo, ma la crisi economica impedisce offerte ritenute all’altezza. Il mercato, insomma, per il momento è in uscita: dopo Ciciretti e Folorunsho al Pordenone, (il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito), la prossima cessione dovrebbe essere quella di Luperto all’Empoli. Anche Contini è pronto a partire: destinazione Crotone. A cura di Fabio Mandarini (CdS)