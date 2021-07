DIFESA – Koulibaly-Manolas, test importante contro Lewandoski

Questo pomeriggio amichevole di lusso per il Napoli all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco del giovane Nagelsman, per avere nuove risposte dopo le precedenti sfide. Ad esempio la difesa azzurra, composta dai centrali Koulibaly e Manolas, dovranno vedersela con Lewandoski, autore di 41 gol la scorsa Bundesliga, superando Gerard Muller, una leggenda in Germania. Il resto della difesa con Contini in porta, sarà composto da: Malcuit a destra e Mario Rui a sinistra. Insomma una prova dal sapore internazionale per Spalletti e per i partenopei.

