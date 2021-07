Del Genio: “Pagare un amichevole 10 euro è un danno d’immagine per la società”

Il giornalista Paolo Del Genio, esperto di tattica, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “L’amichevole di oggi pomeriggio contro il Bayern la guarderò perché sono tifoso azzurro, ma anche perché questo è il mio lavoro. Pagherò anche io i 10 euro per vederla, ma non so se è giusto: è una cosa estremamente dannosa per la società, è un danno d’immagine, un allontanamento della tifoseria. Tutti gli altri tifosi delle altre squadre non pagheranno, noi saremo i soli a farlo, non capisco questa cosa. Nel frattempo vedremo cosa farà Spalletti”.

Supelega europea: “Ceferin e Gravina si sono fatti “debito con la bocca” come si dice dalle nostre parti. Questi club non sono usciti dalla Superlega, Juventus, Real Madrid e Barcellona fanno quello che vogliono. Allora facciamo una cosa, diamo tutto in mano a loro, visto che fanno ciò che gli pare. Questi sono politici del calcio. A Diego Armando Maradona gliela fecero pagare al Mondiale 1994, le sanzioni per i club dissidenti dove sono?”.