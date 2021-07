Dalla C al match contro il Bayern Monaco. Un pomeriggio da “favola” per Zedadka

Il calcio spesso e volentieri è una sorta di favola ad occhi aperti per i calciatori e ti regalano grandi occasioni per un pronto riscatto. Oggi sarà la volta di Zedaka che ha giocato in C, con la maglia della Cavese, ma non ha avuto buona sorte, anzi. E’ stato quasi scartato, perciò è tornato a Napoli dove si sta allenando con i big della rosa. Quest’oggi un’amichevole di lusso contro il Bayern Monaco, dove ci saranno 10 mila spettatori sugli spalti. Per il franco-algerino, seconda occasione di fila, dopo aver dato buoni segnali contro la Pro Vercelli. Sarà lui a completare la trequarti con: Politano e Zielinski, in vantaggio sul connazionale Ounas, alle spalle di Osimhen. Sicuramente ci sarà un po’ di emozione, ma la voglia di giocarsela contro i tedeschi non mancherà. Dalle polveri alla favola il passo è breve.

La Redazione