Da Zanoli a Idasiak, Spalletti li osserverà anche a Castel di Sangro

Il Napoli di quest’estate ha diversi giovani in rosa, alcuni di questi hanno lasciato buone impressioni in ritiro a Dimaro-Folgarida. Ad esempio Zanoli, terzino destro classe 2000, ha da poco rinnovato fino al 2026, ha lanciato segnali confortanti. Si attenderanno nuove conferme tra amichevoli e il prossimo ritiro a Castel di Sangro. Stesso discorso per Gaetano che lo scorso anno fece bene con la Cremonese. I grigiorossi potrebbero essere assieme al Pordenone, le candidate per il prossimo anno. Anche il ragazzo di Cimitile verrà valutato in Abruzzo dal tecnico di Certaldo. Infine il terzo portiere, con l’addio di Contini, prestito al Crotone, sarà promosso il polacco classe 2002 Idasiak.

La Redazione