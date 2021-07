Da due lustri il Napoli non incontra il Bayern. L’ultima volta fu con Sarri

Per la cronaca, il Napoli non gioca una partita ufficiale con il Bayern da quasi dieci anni, e per la precisione dall’edizione 2011-2012 di Champions, mentre l’ultima sfida amichevole risale all’agosto 2017: vittoria per 2-0 in Audi Cup, con Sarri in panchina. Anche Spalletti non affronta i tedeschi dall’estate 2017 e anche lui, all’epoca alla guida dell’Inter, alla fine riuscì a batterli per 2-0 (nell’International Champions Cup, a Singapore): sarà bello ritrovarsi, per tutti. Spettatori compresi: sono diecimila, quelli attesi oggi nell’astronave di Monaco. Fonte: CdS