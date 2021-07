Da Barcellona arrivano buone notizie per De Laurentiis

Il mercato estivo sta per entrare nel vivo e le società devono decidere chi vendere ed eventualmente acquistare in caso di necessità. Secondo Mundo Deportivo, giornale che segue le vicende del Barcellona, il club blaugrana potrebbe confermare Griezman e Coutinho. In principio dovevano essere ceduti, ma stanno convincendo in pre-campionato. Andrebbero via solo davanti ad offerte monstre e questo escluderebbe il Barcellona dalla corsa per Insigne. Per AdL è una buona notizia, in attesa del tanto atteso faccia a faccia per discutere del rinnovo.

La Redazione