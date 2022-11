“Chiuse le scommesse su chi vincerà il prossimo scudetto”, scoppia la polemica sulle prime indicazioni di Rocchi

Dopo la nomina da parte del presidente dell’AIA, Trentalange, a designatore arbitrale al posto di Rizzoli, Gianluca Rocchi ha dato già le prime indicazioni su come si dovranno comportare gli arbitri in campo, e scoppia la polemica sui social, specie per quel che riguarda il poco utilizzo del VAR. “Le indicazione date finora agli arbitri lasciano presumere un indirizzo molto diverso rispetto al passato. La discontinuità è legata soprattutto ad alcuni temi: soglia del fallo molto alta, poco utilizzo del Var e nel caso di correzione, penalizzazioni nella votazione dell’arbitro che deve tornare al centro del gioco. Una notizia che ha spiazzato i tifosi scatenando una violenta polemica sui social”.

Factory della Comunicazione

La maggioranza però è preoccupata e non ci vede chiaro: “Fate chiamare il var alle squadre ed eliminate tutte ste porcate” o anche: “L’arbitro fa le sue scelte, le squadre chiamano in caso di decisione sbagliata secondo loro” oppure: “scandaloso, addirittura la punizione automatica nel voto se c’è correzione VAR, così adesso per solidarietà tra colleghi nessun VAR interverrà a correggere l’arbitro in campo, ovviamente aspettandosi reciprocità di favore a ruoli invertiti” e ancora: “Praticamente si da il via libera all’impunità dei fallacci della sua squadra del cuore” e infine: “Chiuse le scommesse su chi vince il prossimo scudetto”.

Virgilio Sport