Centrocampo – Oggi in Germania gli uomini sono davvero contati

Se in difesa ed anche in attacco il test a Monaco può fornire a Spalletti qualche indicazione, per il centrocampo sarà senz’altro più difficile. E’ il reparto maggiormente in emergenza. Con Demme indisponibile e Fabian a Castel Volturno per i test medici e atletici, gli uomini sono contati: Lobotka, Gaetano con Zielinski e Elmas che da trequartisti potranno essere abbassati in mediana e il modulo che potrà variare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Non c’è Folorunsho ormai vicinissimo al Pordenone, stesso discorso per Ciciretti che ieri ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale con Luperto e Petagna Venti i convocati per l’amichevole all’Allianz Arena, mancheranno anche gli infortunati Lozano e Mertens e i tre azzurri Meret, Insigne e Di Lorenzo che stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza post Europeo.

Il Mattino