Cambio di rotta al Barcellona: Griezmann e Coutinho restano

Un cambio di rotta all’ultimo minuto. Il Mundo Deportivo cerca di analizzare quanto sta accadendo in casa Barcellona: Antoine Griezmann e Philippe Coutinho, inizialmente sulla lista dei partenti per poter far cassa già in questa finestra di mercato, potrebbero rimanere in blaugrana. I due giocatori stanno convincendo Koeman in questo precampionato e salvo offerte monstre potrebbero rimanere in azulgrana. Questo ovviamente andrebbe a modificare il mercato catalano…e tutti i nomi presi in considerazione, Insigne compreso, risulterebbero surplus…

Da TMW