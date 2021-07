Bayern/Napoli: Nagelsmann costretto già a scacciare i fantasmi davanti a 10mila bavaresi

«È il momento di tornare a vincere». Questo il benvenuto al Napoli da parte di Julian Nagelsmann (34 anni). Il nuovo allenatore del Bayern è partito male, con un precampionato più che deludente. Sconfitto all’esordio dal modesto Colonia (3-2) poi un 2-2 in casa con l’Ajax e di nuovo battuto dal Borussia Mönchengladbach (2-0) che sarà il primo avversario al via della nuova Bundesliga il 13 agosto. Ma già venerdì prossimo c’è la Coppa di Germania contro il Werder Brema. Il suo predecessore Hansi Flick, nuovo ct della Germania, aveva iniziato in punta di piedi la sua marcia trionfale fino al triplete e al titolo mondiale per club. Nagelsmann, spaccone di natura, ha usato la grancassa per farsi bello e ora il suo sodalizio quinquennale con i Campioni di Germania rischia un rodaggio accidentato. Nella curva, gli ultras MRP (Munich Red Pride) non gli perdonano il suo passato (2002-07) negli odiati cugini del Monaco 1860. Oggi potrebbero tornare alla carica con cori e striscioni a favore di telecamera.

POSTI. L’Allianz Arena (75.000 posti) è aperta a 10.000 spettatori vaccinati certificati contro il Covid. Il sito ufficiale della società presenta la partita come «la prova generale per l’inizio della stagione». Gli italiani di Monaco e dintorni non mancheranno l’appuntamento col nuovo Napoli di Spalletti. L’autodifesa di Nagelsmann si basa sull’indisponibilità dei nazionali dopo l’Europeo: «Naturalmente può essere che qualcosa non sia andata per il meglio nelle nostre prime partite, ma non siamo l’unico club con molti nazionali. Abbiamo bisogno di tempo, però non ho paura perché prendo la guida di una squadra che funziona». Il nuovo difensore Upamecano ha steccato il battesimo dopo l’addio di Alaba e Boateng. In attacco, il brasiliano Antony (Ajax) è gettonato al posto di Coman in uscita verso la Premier.

Le ferie dei big sono finite. Contro il Napoli possono rientrare alcuni reduci dell’Europeo. «Dovrebbero essere in campo almeno per quarantacinque minuti, per ritrovare il ritmo in vista della prima partita ufficiale in Coppa di Germania», ha annunciato il tecnico dopo l’allenamento di ieri.



NEUER ASSENTE. Lewandowski, Goretzka e Musiala potrebbero essere schierati dall’inizio. Ancora indisponibili il capitano Neuer e Kimmich (supplemento di vacanze) e gli infortunati Hernandez, Süle, Davies, Roca. In dubbio Müller per un problema muscolare.

A cura di Enzo Piergianni