Bayer Monaco-Napoli: così in campo gli azzurri di Spalletti e i tedeschi. Zielinski trequartista

Per la precisione, e attenendosi strettamente alla formazione provata ieri in occasione della rifinitura pre partenza andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, la squadra di base dovrebbe prevedere: Contini in porta; Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva a quattro; Elmas, Lobotka e Zielinski in mediana; Politano, Osimhen e Zedadka nel tridente. Da titolo: Zielo che scala nell’antico ruolo di mezzala sinistra e un giovanotto franco-algerino che in carriera non è andato oltre qualche panchina in Serie A e in Europa League, preferito a un altro franco-algerino di comprovata esperienza: Ounas.

Fonte: CdS