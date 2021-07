Amichevole internazionale con Osimhen osservato speciale

Sarà sicuramente lui, Osimhen, quello che oggi pomeriggio avrà la maggior-parte degli occhi puntati addosso. Una partita dal grande fascino quella contro il Bayern Monaco, oltre ad essere un test di livello internazionale per il Napoli che è ancora molto lontano dall’ essere completo (in totale 9 assenti). Anche la formazione bavarese, che ha perso 2-0 mercoledì contro il Borussia Mönchengladbach, non è ancora al completo (mancheranno Sule, Tolisso, Davies, Hernandez, Roca, Kimmich, Neuer e Muller) ma altri nazionali come i due big come Lewandowski e Goretzka hanno ripreso gli allenamenti in questa settimana e potrebbero giocare uno spezzone di partita contro gli azzurri. L’attacco azzurro verterà su Osimhen centravanti con Politano e Ounas esterni, quest’ultimo in uscita e seguito dal Monza e da club all’estero: l’ex centravanti del Lille è stato molto brillante nelle prime due amichevoli in Trentino e ora proverà a mettersi in luce contro una grande d’Europa.

Il Mattino