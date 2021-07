AMICHEVOLE – Bayern Monaco-Napoli 0-3, le valutazioni de ilnapolionline.com sugli azzurri

Il Napoli, dopo il ritiro di Dimaro-Folgarida, oggi gioca la prima delle due amichevoli internazionali. Oggi è contro il Bayern Monaco, campione in Germania e per la prima volta con tutti i titolari. Gli azzurri reggono l’urto, concedendo solo un paio di occasioni. I partenopei vicini alla rete con Zedadka e soprattutto Osimhen. Nella ripresa diversi cambi per Nagelsman, con diversi giovani in campo. Il Napoli comincia a spingere e va vicino alla rete con il nigeriano. L’ex Lille però prende in mano la squadra e con un tiro preciso supera Ulhraich. Dopo due minuti arriva la doppietta di Osimhen che in freddezza batte il portiere di casa. Entrambi i gol con assist di Ounas che esce dal campo per infortunio. Nel finale arriva il tris realizzato da Machach su passaggio di Tutino. Ecco le nostre valutazioni sulla sfida dell’Allianz Arena.

Top

Contini 6,5 – Il portiere classe ’96 sta per essere ceduto nei prossimi giorni ed oggi aveva un bel test come il Bayern Monaco. Non bene in presa, ma poi si riscatta con due belle parate su Musiala e Gnabry. Ripresa molto tranquilla dove mostra buona padronanza con i piedi.

Malcuit 6,5 – Dopo i primi giorni non al massimo, il terzino destro oggi ha davvero giocato con la giusta mentalità. Bene in fase di copertura e poi bene nello spingere. Prosegue nello stesso canovaccio nella ripresa, senza mai sbagliare, molto bene direi.

Koulibaly 7,5 – Il muro azzurro, per il quale Spalletti si vorrebbe incatenare, anche oggi è stato superbo. Non lascia passare Lewandoski e ci ha messo tanta grinta in fase di recupero. Anche nella ripresa non sbaglia nulla e anzi è insuperabile nei tiri avversari. Davvero un vero K2.

Mario Rui 6,5 – Se si esclude un incomprensione con Contini, per il resto il terzino sinistro ha giocato una gara molto attenta. Suo il traversone per Osimhen che non segna di testa. Bene anche nei secondi 45 minuti dove nel finale salva sul tiro di Scott. Prova incoraggiante per il portoghese.

Elmas 6,5 – Mister Spalletti lo ha messo davanti alla difesa, dove manca Demme e mostra buon dinamismo in mezzo al campo. Sfiora la rete con il tiro al volo. Nella ripresa controlla senza commettere disattenzioni e poi serve la palla ad Osimhen che sfiora il gol. Non male come prima volta.

Osimhen 7,5 – Il bomber nigeriano all’inizio sembra come sempre generoso, corre e pressa gli avversari. Va vicino alla rete di testa. Nella ripresa, prende la botta alla testa e si arrabbia. Poi entra in scena e segna la doppietta. Il primo è un tiro preciso dai 20 metri, il secondo è di freddezza. Davvero un pomeriggio da ricordare.

Ounas 6,5 – Entra in campo il franco-algerino e lo fa con il giusto piglio. Due palloni recuperati ed entrambi assist per Osimhen. Peccato che esce dal campo per una botta alla caviglia, si capirà il suo infortunio nelle prossime ore.

Flop

Lobotka 5,5 – In un pomeriggio dove il Napoli, vince, convince e si diverte, lo slovacco va a fase alterna. Sicuramente ci mette grinta e la giusta volontà, ma a tratti è apparso ancora non sempre lucido in mezzo al campo. Meglio nella ripresa, però deve avere più padronanza della mediana.

A cura di Alessandro Sacco