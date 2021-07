E’ uno dei più interessanti tra i “prospetti” azzurri ed a Dimaro si è messo in evidenza. E’ il terzino destro, classe ‘2000, Alessandro Zanoli. Il ritiro in Val di Sole è stata una specie di vetrina ed il calciatore ha già rinnovato con gli azzurri fino al 2026 e attende di sapere quali saranno le scelte di Spalletti per conoscere il suo futuro. In B ci sono la Reggina e l’Ascoli pronte a prenderlo in prestito. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.