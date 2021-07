Vagnati, ds del Torino, a lavoro per portare Ounas in granata

Il ds del Torino Vagnati a Milano lavora alacremente per provare ad accelerare sul mercato in entrata. Dopo Pjaca, per l’attacco sta lavorando con il Napoli per Adam Ounas, giocatore in esubero tra gli azzurri e ora più avanti di Messias, per il quale la trattativa è bloccata. Il franco-algerino è uno dei calciatori attraverso i quali il club azzurro vorrebbe monetizzare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.