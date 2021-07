Domani alle ore 16,30 all’Allianz Arena di Monaco, il Bayern affronterà il Napoli, amichevole di prestigio in vista della prossima stagione agonistica. Per i tedeschi, diverse le assenze per la gara contro gli azzurri: Tolisso per il Covid-19, Marc Roca, Sule, Alphonso Davies e Lucas Hernandez. Rientreranno la prossima settimana ad allenarsi con il gruppo invece: Neur, Kimmick e Muller. In tutto out sette per domani pomeriggio.

La Redazione