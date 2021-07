“The Star” – Lo Sheffield blinda Berge seguito da Giuntoli : «Noi speriamo che non vada via»

Sander Berge piace tanto in Serie A. Napoli, Lazio e Atalanta lo porterebbero molto volentieri in Italia strappandolo allo Sheffield e alla Championship inglese. «Mi dispiacerebbe se dovesse andar via», a parlare è direttamente Slavisa Jokanovic, allenatore degli inglesi che spera di non perdere il talentuoso centrocampista norvegese. «Leggo i giornali, so che c’è la possibilità di perdere lui e qualche altro calciatore importante» ha continuato il manager nell’ultima intervista a The Star, «Ma spero non vada via. Sta lavorando bene in questi giorni e non lo vedo scontento qui». Il calciatore ha parlato di “amizione” e di Europa nelle sue ultime uscite pubbliche: «È un giocatore forte, lo so io e lo sanno anche gli altri. Ma questo club ha le ambizioni giuste».

Fonte: mattino.it