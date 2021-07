Spalletti è in piena emergenza in vista del Bayern Monaco

Ieri è stata una giornata di doppia seduta di allenamento, tra il caldo e non solo, in vista della sfida amichevole contro il Bayern Monaco all’Allianz Stadium. Per il tecnico Luciano Spalletti sarà piena emergenza, solo oggi rientreranno Ospina e Fabian Ruiz. Entro il 3 Agosto i Campioni d’Europa Meret, Di Lorenzo e Insigne, Demme infortunato e in convalescenza, mentre è in dubbio Petagna. A centrocampo, vista l’assenza dell’ex Lipsia, ci saranno Lobotka, Elmas, Zielinski e i giovani Gaetano e Folhorunsho. In attacco mancheranno anche tra gli altri Mertens e Lozano, il messicano è previsto per il ritiro di Castel di Sangro e si valuteranno le sue condizioni fisiche, dopo la botta al collo.

La Redazione