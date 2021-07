Il Pordenone ha deciso di fare la spesa dal Napoli, per accontentare il neo allenatore Alessandro Paci. Dopo Ciciretti, affare in dirittura d’arrivo, contratto triennale, nelle ultime ore un altro azzurro è ad un passo. Si tratta dell’ex Reggina, Bari e vivaio Lazio Folhorunsho, anzi è un’operazione in stato avanzato e nei prossimi giorni, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, potrebbe andare a buone fine.

La Redazione