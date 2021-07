Scende in campo Hugo Maradona: è accanto a Maresca

Mai come in questa occasione, il tifo irrompe prepotentemente in campagna elettorale. Ed in quella che Napoli sta vivendo adesso arriva una sorpresa. Hugo Maradona, fratello del Pibe de oro, sarà candidato nelle liste di Catello Maresca. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera ufficiale. Hugo, con il suo cognome “pesante” ha deciso di scendere in campo, ma questa volta senza scarpini. Napoli capitale è pronta ad annunciare la sua candidatura ad inizio settimana, insieme ad altri candidati. Ieri intanto c’è stata la prima riunione del tavolo interpartitico, alla quale hanno preso parte, oltre al candidato sindaco del centrodestra Maresca, anche i coordinatori cittadini di Napoli Lega (Severino Nappi), Forza Italia (Fulvio Martusciello) e Fratelli d’Italia (Andrea Santoro), oltre ad un rappresentate per le liste civiche, delle quali resta comunque garante il magistrato.

