Repice: “Spalletti è un tecnico unico, ecco chi è il suo pupillo…”

Lo storico radiocronista della Rai Francesco Repice, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Luciano Spalletti è il migliore al mondo per il lavoro che fa sul campo di calcio. E’ veramente un tecnico straordinario che già in passato ha dimostrato tutto il suo valore. Non ho dubbi, farà molto bene sulla panchina azzurra e sono curioso di vederlo all’opera in questa nuova esperienza in terra partenopea, ho grandi aspettative. Luciano non lascia veramente nulla al caso, è un tecnico unico, instaura anche un grande rapporto con i suoi calciatori. Stravede per Matteo Politano, penso che farà molto bene l’anno prossimo. E’ un po’ il pupillo del tecnico toscano se vogliamo definirlo così. Osimhen? Ricordo una frase di Luciano quando era alla Roma, bisogna scoprire la difesa avversaria, lui studia molto la tattica e sono convinto che farà un gran bene anche con l’attaccante nigeriano”.