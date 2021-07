Raiola lavora ai fianchi l’Olympiacos: vuole portare Camara a Napoli

Secondo Mino Raiola questo potrebbe essere l’anno buono per cambiare. E l’agente vorrebbe che il cambiamento per Mady Camara fosse targato Napoli. Lo si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina. Raiola sta cercando di convincere l’Olympiacos a cedere il centrocampista, facendo leva sulla volontà del proprio assistito di trasferirsi in Italia. La formula che vorrebbe il Napoli è quella del prestito con obbligo di riscatto, mentre i greci per il momento sono fermi sulla propria posizione: cederebbero Camara sono a titolo definitivo per 15 milioni di euro.