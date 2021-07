Qatar 2022 – Meret non vuole fare come Euro 2020, altrimenti con Pastorello vedranno il da farsi!

Per Meret questo è un anno da non perdere: perché è quello che porta ai Mondiali ed essere scivolato indietro nelle gerarchie del ct Mancini a Euro2020 non è una cosa che gli è stata assai gradita. Deve giocare e con continuità. De Laurentiis non ha speso poco per questa promessa: dopo Buffon il portiere più pagato da un club di serie A. Dunque, serve puntare su di lui. Altrimenti Meret e il suo entourage si guarderanno attorno. Anche se questa non è proprio l’estate giusta per farlo. Intanto, al Napoli c’è sempre la solita suggestione che porta a Sepe che lascerà il Parma. Figura meno ingombrante rispetto a Ospina, che in ogni caso è il titolare della sua Colombia. Insomma, ma lo capiremo a Castel di Sangro, nell’immediato il titolare sarà Meret, poi si vedrà. Fonte: CdS