L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un possibile cambio modulo di Spalletti con Demme infortunato e mercato bloccato: “Ma con il mercato praticamente bloccato sia in uscita – stanno partendo in prestito il portiere Contini (Crotone) e l’attaccante Ciciretti (Pordenone) – e soprattutto senza entrate non ci saranno acquisti. E allora Spalletti per ora pensa di tramutare il suo classico 4-2-3-1 in 4-3-3”.