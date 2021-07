Petrazzuolo, giornalista: “Sono per il rientro di Maksimovic”

Antonio Petrazzuolo, giornalista e Direttore di Napoli Magazine, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Rinnovo Insigne? Immagino una situazione stile Mertens, quando si incontreranno a Castel di Sangro basteranno cinque minuti per risolvere il rebus. Lorenzo ha disputato un grande Europeo, il suo tiro a giro è diventato un brand e il Napoli ne terrà conto. La situazione economica non è facile per tutti, ma avrà un bonus a lungo andare. Tutino al Parma per 10 milioni di euro? C’è stata una richiesta forte per l’attaccante, la cifra forse sarà spalmata ma inizia a muoversi qualcosa in uscita. Anche Ounas ha mercato, e gli azzurri cercheranno di piazzarli. Il ritiro di Dimaro è stato utile per la fase difensiva, Spalletti con tutta la retroguardia a disposizione ha avuto modo di lavorare bene, a Castel di Sangro lavorerà sulla fase offensiva con il rientro degli attaccanti. Zanoli? Ha colpito moltissimo, restando a Napoli difficilmente troverà spazio. Va fatta una valutazione, se mandarlo in prestito o tenerlo e farlo crescere dietro Di Lorenzo. Luperto all’Empoli sblocca Parisi al Napoli? Giusto dare via Luperto, ma più che Parisi, un vecchio nome che torna, sono più per il rientro di Maksimovic”.