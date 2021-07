Petrazzuolo, giornalista: “Ghoulam? Il Napoli si concentrerà su altro”

Antonio Petrazzuolo, giornalista e Direttore di Napoli Magazine, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Sostituto Demme? Situazione da valutare in ritiro a Castel di Sangro. Il Napoli ha diversi nomi sul taccuino, negli ultimi giorni è tornato di moda anche quello di Bakayoko. Non c’è voglia di investire grandi somme. Avendo Lobotka, lo sfrutteranno fin quando non tornerà Demme. La speranza è che quest’ultimo recuperi a settembre, ma il rischio però è di averlo anche ad ottobre. Manolas? Non mi risulta che abbia voglia di cambiare aria, anche grazie al rapporto con Spalletti. Ci sono altre situazioni da colmare, il possibile recupero di Ghoulam rende più tiepide le piste Emerson Palmieri e Tsimikas. Se dovessero confermare Faouzi e Mario Rui si concentreranno su altro. Maksimovic tornerà al centro”.