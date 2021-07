Per Giuntoli ci sono importanti novità per il futuro

Nei mesi scorsi tra AdL e il d.s. Giuntoli, i rapporti sembravano davvero ai ferri corti, troppe le questioni tra campo e mercato non del tutto risorte. Dall’arrivo di Luciano Spalletti le parti in causa sembrano essere tornate come prima, in attesa di risolvere le questioni di mercato. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, per il dirigente ex Carpi potrebbe anche esserci un rinnovo fino al 2026. Dovesse avvenire sarebbe un attestato di stima e proseguire ancora per molto tempo insieme.

La Redazione