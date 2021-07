Per Bakayoko possibile ritorno, ma ad una condizione che non piace al Napoli

Il Chelsea lo pagò 40 milioni, poi nelle stagioni successive è stato mandato in prestito a destra e a manca, Napoli compreso. Si tratta di Bakayoko che anche quest’estate potrebbe essere ceduto. Non è mistero che lui vorrebbe tornare al Milan, dove con il tempo si era conquistato la piazza. Il Chelsea, come lo scorso anno, vuole mandarlo in prestito, destinazione azzurra, visti gli ottimi rapporti tra i club. Stavolta dovrebbe la società di De Laurentiis pagare l’ingaggio. Probabilmente da metà Agosto se ne saprà di più.

La Redazione