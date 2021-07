Ounas e Luperto in lista di sbarco, il Napoli prova a monetizzare così

Comincia quindi a muoversi qualcosa in uscita, la linea del club prevede prima le cessioni per poter formalizzare altri acquisti e il direttore sportivo Giuntoli si sta muovendo in questa direzione. Un altro azzurro in uscita che è seguito da diversi club sia di A che di B è l’attaccante franco-algerino Ounas: i primi interessamenti si sono registrati da parte del Verona e del Torino, poi c’è stato anche quello del Monza. Trattative però che devono ancora decollare perchè andranno accontentate le richieste del Napoli: Ounas, infatti, dopo la brillante stagione a Crotone è sicuramente uno degli attaccanti giovani da considerare più interessanti soprattutto per le sue grandi qualità tecniche. Verrà ceduto anche un altro attaccante, Tutino, reduce dalla promozione in serie A con la Salernitana, seguito proprio dal club granata e dal Parma. Da seguire anche le trattative che riguarderanno altri due giovani Gaetano e Folorsunho, quest’ultimo seguito da Empoli e Reggina, due giovani centrocampisti impiegati da Spalletti nei primi due test in Trentino contro Bassa Anaunia e Pro Vercelli. R. Ventre (Il Mattino)