Non soltanto Insigne: il prossimo anno  nella pattuglia  dei possibili  svincolati dei super nomi

Ciò che accadrà è già stato spudoratamente scritto in questa versione moderna dell’anteprima di un Grande Fratello in cui ci perderemo estasiati, consapevoli d’inseguire schegge improvvise come Kylian Mbappé schizzare da Parigi verso Madrid, e poi scruteremo le contorsioni d’un mercato insano e mica semplicemente insolito che vorrà capire dove potrà finire Paul Pogba, il «sir» di una sponda di Manchester che appena cinque anni fa s’è dovuta dissanguare, investendo centocinque milioni di euro, per riportarsi a casa un figliol chissà quanto prodigo che da Old Trafford se n’era andato solo quattro anni prima senza lasciare in eredità un pound. Dove sia la distorsione, e semmai anche l’errore, diventerà un dibattito nel quale inchiodarsi, almeno sino alla successiva ventata. A cura di Antonio Giordano