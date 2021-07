Niente panchina, Antonio Conte potrebbe finire a Sky

Ha lasciato l’Inter, Campione d’Italia, perchè non accetta il ridimensionamento. Nè di squadra, nè personale. Altre proposte per eventuali panchine pare non ve ne siano state, quindi “Antonio Conte il Martello (lo chiamano così anche in Cina) che fa le pulci e spiana i suoi colleghi in tivù, dopo essere stato lui spulciato e qualche volta spianato sarebbe una goduria, oltre che un gran colpo per lo sport di Sky. Trattativa avanzata, pare. In assenza di una panchina che faccia gola, l’alternativa sarebbe il peccato di gola. Lo sfizio, cioè, di salire in cattedra e mostrare di saperci fare anche da saputone televisivo, in questo caso per le sfide di Champions”. Lo si legge sul Corriere dello Sport, mentre il Corriere della Sera specifica che si occuperà “anche di partite di alto livello del calcio inglese, dalla Premier League alla Coppa d’Inghilterra, entrambe vinte da Conte quando era alla guida del Chelsea”