Meret-Napoli, a Castel di Sangro ci sarà chiarezza sul suo futuro e di Ospina

Alex Meret, neo campione d’Europa, sarà in città il 3 Agosto, dove cercherà con maggior chiarezza lumi sul suo futuro. Nell’immediato sarà lui il titolare della porta, ma se dovesse esserci aria di alternanza con Ospina, allora potrebbe chiedere, assieme al suo agente Pastorello, di guardare altrove. Su questo fronte, sarebbe più complicato, visto il momento che sta attraversando l’economia del calcio italiano. Per Ospina il discorso sarebbe diverso, visto che il club azzurro lo valuta intorno ai 7 milioni. Inoltre il suo sostituto potrebbe essere Sepe, figura meno ingombrante rispetto al colombiano. E’ certo che dal ritiro in Abruzzo, Spalletti valuterà i due portieri, al momento non si è sbilanciato, ma presto lo farà e solo allora si capirà chi sarà il guardiano della porta.

La Redazione