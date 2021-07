Lo United annulla l’amichevole: sospetto focolaio Covid in squadra

Sospetto focolaio nel Manchester United, il club annulla amichevole di sabato col Preston – Il Manchester United ha annunciato che potrebbe essere scoppiato un piccolo focolaio all’interno del gruppo squadra: “A seguito dei test di routine effettuati oggi dalla prima squadra, abbiamo identificato un piccolo numero di casi sospetti positivi. Ciò ha portato a isolare alcune persone, in attesa di ulteriori test. Come misura precauzionale basata sui protocolli COVID, abbiamo preso la difficile decisione di non disputare l’amichevole contro il Preston North End questo sabato (31 luglio)”, si legge in un comunicato.