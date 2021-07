Questa sessione di mercato è un pò lenta per tutti i club di Serie A, dati i problemi economici dovuti alla pandemia, ma un club su tutti si sta muovendo e anche bene. L’Atalanta sta per piazzare un altro colpo importante, Matteo Lovato, centrale classe 2000 del Verona, che passerà in nerazzurro per una cifra tra gli 8 e gli 11 milioni di euro, in base ai bonus. La Dea ha così spiazzato i club fortemente interessati al giocatore, tre su tutti, Juve, Milan e Napoli.

Virgilio Sport