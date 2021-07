Italia/Argentina per Diego al Maradona: se ne riparlerà nel 2022

La Federcalcio argentina ha fatto un sondaggio con la Figc e la conclusione è stata che la prestigiosa partita per celebrare Diego e i due titoli vinti l’11 luglio (Copa America per l’Albiceleste, Europeo per l’Italia), non si potrà disputare entro il 2021. Non c’è una data disponibile. Se ne riparlerà nel 2022. A curare l’organizzazione di questo match, oltre alla Fifa e alle due federazioni, sarà Guillermo Tofoni, che dal 2006 gestisce in esclusiva le amichevoli della Seleccion argentina. Intanto, proseguono i contatti tra il Calcio Napoli e Stefano Ceci per l’installazione all’interno dello stadio della statua che l’imprenditore napoletano sta facendo realizzare dalla Fonderia Nolana. Un’opera da 40mila euro con la scritta “Anche io sono napoletano” per testimoniare il rapporto tra la città e il Pibe, scomparso il 25 novembre scorso. Si terrà una riunione per decidere la data di questo evento, a cui saranno invitati tutti i familiari di Diego e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Si pensa a sabato 30 ottobre, giorno in cui Maradona avrebbe compiuto sessantun anni.

