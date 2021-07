Ghoulam merita massima considerazione tecnica e umana

Il mercato del Napoli non accenna a smuoversi, e le necessità adesso sono due. C’è bisogno di un terzino sinistro, e di un centrocampista, con Demme fuori e Fabian che non può essere l’unico mancino. Anche per questo, a proposito di centrocampo, Spalletti ha deciso di provare Zielinski in mediana. Per quanto riguarda la fascia sinistra invece, il Napoli ha rallentato l’affondo per Emerson Palmieri, perchè ha deciso di aspettare e verificare le condizioni di Ghoulam prima di decidere definitivamente. Prima dell’infortunio del 1 novembre 2017, nella gara Napoli-City di Champions League, Ghoulam era fra i migliori d’Europa, e tanto ha dato in campo, per questo merita massima considerazione tecnica e umana. Ma per i successivi infortuni, la rottura trasversale della rotula destra il 9 febbraio 2018, mentre si stava preparando al rientro in campo, e la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro il 7 marzo 2021, c’è da pensarci bene. Nonostante sia stato seguito e curato da tanti staff medici specialistici, Ghoulam non è mai riuscito più a dare il cento per cento in campo.

F. De Luca mattino.it