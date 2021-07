Gazzetta – La partenza di Bakayoko non è stata colmata nemmeno numericamente

Il Napoli ha decisamente bisogno di due rinforzi su tutti, un terzino sinistro e un centrocampista. La Gazzetta dello Sport oggi scrive proprio di questa problematica azzurra, sottolineando come la partenza di Bakayoko non sia stata compensata. “Ormai è diventato un tormentone, quello del terzino sinistro. Un rebus che dura ormai da quattro anni, da quando il fortissimo algerino Faouzi Ghoulam – all’epoca fra i più forti nel ruolo in Europa – ha cominciato la sua via crucis fatta di ripetuti infortuni alle ginocchia. Il Napoli ha sperato in un suo rientro ma di fatto sulla corsia sinistra il solo Mario Rui non può bastare, visto che è andato via anche Hysaj, spesso adattato su quella fascia”.

“Fermo restando che anche a centrocampo manca qualcosa, non solo per l’infortunio di Demme (che a ottobre comunque sarà in campo), ma soprattutto perché la partenza di Bakayoko al momento non è stata compensata neanche numericamente”.

