FOTO – In arrivo le nuove maglie del Napoli, saranno tre. Per i colori, un ritorno al passato

In arrivo le nuove maglie del Napoli, che come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, saranno pronte per metà agosto. Saranno tre, e per i colori sarà un ritorno al passato col rosso, le altre due bianca e azzurra, mentre i modelli saranno inediti. Il progetto di autoprodursi le maglie per la prossima stagione sta prendendo piega, anche se bisogna fare i conti con le tempistiche, che finora sono andate per le lunghe. Infatti i giocatori, sia a Dimaro che anche adesso stanno indossando le vecchie divise, in attesa delle nuove.