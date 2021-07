Di Marzio: “Demme passa per un metodista, ma non lo è. Pjanic farebbe comodo”

Gianni di Marzio, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Il Napoli a centrocampo ha Demme che fa l’Allan. A Napoli sta passando per un metodista ma non lo è, così come Fabian Ruiz. Secondo me Pjanic farebbe comodo, gioca su lungo e ha l’esperienza per prendere le redini in mano della partita. Torreira? Come Pjanic ma più piccolino, stile Sensi dell’Inter. Pobega? Giovane di grandissime prospettive, buon fisico. Mi ricorda il Boniek prima maniera nello stile, forte di testa. Strano che il Milan lo lasci partire anche se è messo bene in quel reparto”.