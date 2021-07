Di Marzio: “Demme non è un regista, al Napoli serve un calciatore che il Barcellona da via gratis”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli: “Bisogna comprare rinforzi a centrocampo. Diego Demme è un Allan, viene avanti come Fabian Ruiz. Non è un regista. Questa cantilena la sto intonando da mesi, ormai, perché non tutti la capiscono. Serve Miralem Pjanic: il Barcellona lo dà via gratis, gli si deve pagare solo lo stipendio. L’ex Roma non avrà la gamba di un tempo, ma ha un grande cervello. Luciano Spalletti lo conosce, sarebbe l’ideale. Jorginho gioca sul corto, mentre Pjanic va anche sul lungo, ha esperienza e sa prendere in mano le redini della squadra, perché sa quando accelerare. Lucas Torreira è come Pjanic, ma più piccolo: somiglia a Stefano Sensi dell’Inter, più bravo sul breve che sul lungo”.