Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti, presso il Konami Training Center di Castel Volturno, in vista dell’amichevole di sabato alle ore 16,30 all’Allianz Stadium, contro il Bayern Monaco. La seduta mattutina il gruppo si è diviso in due fasi. Una parte della squadra ha svolto la seduta in campo, l’altra parte invece in palestra.

Questo pomeriggio di nuovo in campo per l’allenamento pomeridiano.

Fonte: sscnapoli.it