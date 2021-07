UEFA, Gol of the Season – Medaglia d’argento per Lorenzo Insigne!

La UEFA ha comunicato il vincitore del Goal of the Season, ovvero il premio per il miglior gol della stagione nelle competizioni UEFA. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, per la splendida rete contro il Belgio è…medaglia d’argento. La vittoria è andata alla splendida rovesciata di Taremi in Chelsea-Porto 0-1. A completare il podio Kemar Roofe dei Rangers per la sua rete siglata contro lo Standard Liegi in Europa League.