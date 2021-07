Tra i piani per ridisegnare la mediana ecco che spunta il ragazzone del nord Europa

I tempi sono cambiati, ora le follie sono proibite e anche bandite, e poi qua non hanno mai speso per il gusto di farlo: l’importante, stavolta, sarà evitare di esagerare. Fosse stato un tempo migliore, Cristiano Giuntoli avrebbe tentato uno scatto in avanti, pescando tra i flussi del passato: Sander Berge (23) è ancora un ragazzino, lo dice la carta d’identità, e due anni fa fu seriamente vicino al Napoli, al termine di una doppia sfida con il Genk. Ci furono manovre di avvicinamento societario, esposizioni in privato su prezzi, offerte, richieste e modalità di pagamento. Poi – come capita – non se ne fece niente e le sterline dello Sheffield United valsero di più per rimettere le cose a posto e tacitare il mercato in salsa partenopea. Ora che dal Napoli è uscito Bakayoko, portandosi ovviamente con sé tutti i centimetri che a Spalletti potrebbero far comodo, e che Demme è costretto a starsene per un bel po’ distante dalla mediana, Berge avrebbe il fisico e la personalità giusta per infilarsi in un settore che è abbondante ma non troppo. Fonte: CdS