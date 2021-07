Tosto, agente: “Gaetano va buttato dentro, è un talento”

Su Radio Marte, è intervenuto Vittorio Tosto, agente e dirigente, ecco le sue parole: “Zanoli? Somiglia al primo Christian Maggio, ha una facilità di corsa impressionante. L’ho visto giocare nel Carpi prima che lo prendesse il Napoli. Giovane che ha una gamba importante e la sta mettendo in mostra nel ritiro, il ragazzo è già attenzionato da qualche anno. Senza retorica, ora è il momento di spingere sui ragazzi e accorciare i tempi della maturazione. Si deve puntare sulle strutture e sui giovani, come ho fatto io. Dopo 10 anni ho un’azienda con oltre 10 dipendenti e giovani che sono cresciuti. Nel caso Di Lorenzo non giocasse qualche partita, lui sarebbe l’alternativa perfetta. La Nazionale ha vinto Euro 2020 principalmente perché la gestione dello staff tecnico da Mancini e dai suoi colleghi, tra cui Vialli, è stata ottima. Vialli ha detto che ai calciatori bisogna trasmettere la consapevolezza di essere forti, si devono sentire importanti per metterli di fronte alle difficoltà. Se si sa sopperire alle difficoltà alla lunga si viene fuori e si vince. La Nazionale ha vinto perché ha inculcato questa mentalità nei giocatori normali. Ai giovani bisogna dare mentalità. Gaetano ha già una sessantina di presenze in Serie B, il Napoli sta buttando via dei soldi! Va azzardato e buttato dentro, è un talento. Può fare il percorso di Zola con Maradona. Non perdi o vinci uno Scudetto se fai giocare un giovane ma il ragazzo può diventare poi una bandiera e portare prestazioni, punti e soldi nelle casse. All’estero con i giovani ci fanno i milioni e la storia della società. I giovani vanno buttati dentro, che si tratti del Maradona o del campo di periferia”.