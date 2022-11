TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La strategia di AdL? Senza Champions si dovrà fare di necessità di virtù”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “Club Italia All News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La strategia di Adl? Oggi il calcio italiano fa fatica ad investire come negli anni passati, il Napoli compreso. Non conquistando per due anni di fila la Champions, non è semplice poter acquistare i giocatori. Secondo me ora si deve fare di necessità virtù, cercando di aguzzare l’ingegno e prendere con poco i giocatori giusti nei ruoli mancanti. Su Contini io dissi che si aspettava la fine del ritiro di Castel di Sangro, per mandarlo a giocare in prestito. Per il ragazzo classe ’96 è un’occasione per mettersi in luce con un club che punterà alla promozione e prenderà il posto di Cordaz tornato all’Inter. Il terzo del Napoli secondo me sarà Idasiak, anche lui ha dato segnali incoraggianti. Insigne? Oggi c’era a Castel Volturno Vincenzo Pisacane, ma ha parlato del trasferimento dei suoi assistiti, compreso Ciciretti che andrà al Pordenone. Sul discorso rinnovo credo che bisognerà attendere Castel di Sangro, ma l’auspicio è che non si arrivi alla scadenza del contratto, per evitare un secondo caso Donnarumma. Per quanto concerne Gaetano mi aspettavo di più, non lo vedo come regista, più come trequartista. Zanoli? Si valuterà anche a Castel di Sangro, ma non penso che resterà per questa stagione e andrà in prestito a fare esperienza. Infine sul mercato, ci sarà da attendere da dopo Ferragosto per i botti finali”.

