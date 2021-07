Sul fronte K2 arrivano buone notizie per Spalletti e si pensa ad altre cessioni in casa Napoli

L’agente Fifa Fami Ramadani, prossimamente si farà vivo, per portare nuove proposte per Koulibaly. La sensazione e per Spalletti sarà un sollievo, che di offerte allettanti non ne arriveranno. Il presidente De Laurentiis ne chiede intorno ai 70 milioni, nessun club al momento è disposto a darli. Per questo, in un mercato di austerity, come riporta il Mattino, si troveranno soluzioni economiche alternative, per sopperire alle perdite. Ad esempio si cercheranno acquirenti per i vari Tutino, Ounas e Malcuit, in tutto una decina di milioni, per colmare la situazione economica e poi andare dritti sul mercato.

La Redazione