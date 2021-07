Spalletti pensa ad una “giovane” soluzione interna per sostituire Demme

In principio fu Carlo Ancelotti che lo vide in ritiro a Dimaro e in quella circostanza lo provò come regista, adesso è il turno di Luciano Spalletti. Si tratta del classe 2000 Gianluca Gaetano, secondo il CdS, che lo scorso anno con la Cremonese ha totalizzato in tutto 7 reti in oltre 30 gare. E’ chiaro che il ragazzo di Cimitile, non è proprio un regista, ma ha piedi educati e sa farsi valere come tecnica e non solo. Potrebbe essere la soluzione interna per sostituire Demme, verrà visto anche a Castel di Sangro, poi solo allora verrà presa una decisione.

La Redazione