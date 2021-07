SKY – Amato Ciciretti ad un passo dal Pordenone. Contini vicino al Crotone

L’opera di sfoltimento della rosa da parte del Napoli, non è semplice, ma qualcosa comincia a muoversi. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il club azzurro sta per cedere al Pordenone, compagine di serie B, Amato Ciciretti. Affare in via di definizione e nei prossimi giorni potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca. Accordo triennale con il club friulano. Anche per Nikita Contini sembra vicino il passaggio al Crotone, nel suo caso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Redazione