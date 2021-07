SERIE B FEMMINILE – Emma Lipman alla Riozzese Como

F.C. Como Women è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Emma Louise Lipman. Emma, ruolo difensore, è nata in Inghilterra nel 1989 ed è naturalizzata maltese dal 2019. In Inghilterra ha giocato nel Coventry City, società in cui è cresciuta, nel Leeds, nel Manchester City e nello Sheffield. In Italia dal 2017, ha giocato nel Verona, Roma, Florentia e Lazio, formazione con cui nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie B. E’ titolare della nazionale di Malta. La società si congratula con Emma per la nuova avventura e le augura una stagione ricca di soddisfazioni e successi.

Fonte: Ufficio stampa Riozzese Como